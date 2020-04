La precisazione dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, in merito alla nota diffusa da un’organizzazione sindacale e ripresa da alcuni organi di stampa, riguardante la dimissione di un paziente dal Covid Hospital e il suo trasferimento all’ospedale “Piemonte”

L’A.O.U. “G. Martino” di Messina, in merito alla nota diffusa da un’organizzazione sindacale e ripresa da alcuni organi di stampa, riguardante la dimissione di un paziente dal Covid Hospital e il suo trasferimento all’ospedale “Piemonte”, precisa quanto segue.

A integrazione della ricostruzione contenuta nel documento, si conferma che il paziente dimesso è risultato negativo. Per massimo scrupolo, inoltre, nella nottata di venerdì – in occasione del nuovo ricovero al Policlinico- è stato sottoposto a un terzo tampone che anche in questo caso ha dato esito negativo. C’è stato un errore nella cartella clinica che ha accompagnato il paziente e su tutto ciò abbiamo avviato accertamenti per capire come sia potuto accadere. Tuttavia, si precisa che questa, come tutte le altre dimissioni dal Covid Hospital, è stata effettuata dopo avere eseguito le verifiche del caso. Riconosciamo l’errore, ma trasformare un problema procedurale in un allarme generale non giova sicuramente al lavoro che il nostro personale sanitario sta compiendo con assoluta dedizione e attenzione, pur se costantemente sotto pressione.