La presentazione del progetto di riqualificazione, della scalinata “Rampa della Colomba” a Messina

Nel corso di un incontro aperto alla stampa previsto per oggi, sabato 25, prima delle ore 10, alla scalinata “Rampa della Colomba” in piazza Basicò a monte di via Sant’Agostino, il sindaco Cateno De Luca, il vicesindaco Salvatore Mondello e gli assessori all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, all’Ambiente Dafne Musolino ed alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi illustreranno il progetto di riqualificazione della scalinata.

Saranno presenti l’ex presidente della Città Metropolitana Nanni Ricevuto e l’artista Antonello Bonanno Conti. L’assessorato all’Arredo Urbano unitamente a quelli ai Beni Culturali ed alla Cultura si è reso promotore degli interventi sulla “Rampa della Colomba” di proprietà comunale, dando seguito ad un progetto già avviato dalla Città Metropolitana, che prevede il restauro delle opere raffiguranti i mostruosi cavalli marini (sirenidi) presenti nella fontana realizzata dall’architetto Carlo Falconieri su incarico del Senato messinese nel 1842.