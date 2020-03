La presentazione di Katapontismós (chiunque scandalizzi i bambini), il libro (pubblicato da Laruffa editore) del sociologo Antonio Marziale.

Oggi pomeriggio, si terra’ l’evento descritto, alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Villa San Giovanni (RC).

Ecco come Marziale descrive la sua opera: “nel mondo greco il Katapontismós consisteva nell’annegamento rituale di persone o cose, impiegato per infliggere punizioni e in caso di ordalie”.

È a questo che Gesù si riferiva quando disse: “Chi invece scanda­lizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare”?

“Attingendo ad inchieste giudiziarie e giornalistiche ed alla mia esperienza persona­le contro la pedofilia, porto alla luce l’esistenza di lobbies – anche ar­mate – culminate in un -partito dei pedofili-, in una -giornata mondiale dell’orgoglio pedofilo- e in una -brigata pretoriana pedofila-“.