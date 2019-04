La Prima Commissione del Comune di Messina, si è riunita stamane a Palazzo Zanca

Quel che segue, lo evidenziano i redattori dell’Ufficio stampa di Palazzo Zanca: “la Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha discusso oggi dell’importante progetto per il completamento della copertura del torrente Annunziata, alla presenza di un comitato promotore della zona che si è avvalso anche delle competenze di alcuni tecnici”.

Evidenzia Gioveni: “durante il dibattito è emersa l’improcrastinabile necessità di procedere alla definizione di tutto l’iter progettuale a seguito del sempre più crescente volume di traffico veicolare nella zona dovuto alla presenza di scuole, università, attività commerciali, chiesa, asili e soprattutto in vista del futuro completamento degli svincoli che certamente sovraccaricherà l’arteria”.

Prosegue e conclude il presidente: “tra l’altro è emerso anche che il progetto, una parte del quale alla foce del torrente è stato approvato nel 2017, prevede la collocazione delle travi portanti dell’impalcato della lunghezza di circa 700 metri nelle spallette esistenti, a suo tempo realizzate proprio per assolvere a questa funzionalità futura di sostegno. Le somme, quindi, oltre ai 2 milioni di euro già stanziati per la riqualificazione ambientale, dovrebbero essere integrate solo nella misura di altri 6 milioni per il completamento. Pertanto, la Commissione, che intende portare avanti con forza il progetto ritenendolo di assoluta priorità, ha determinato all’unanimità di riaggiornare la seduta a fine mese, alla presenza del vicesindaco Mondello e del dott. Puccio, componente della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico della Regione siciliana”.