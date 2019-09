La proposta di spostamento, del mercato dell’ex Mandalari a Giostra, e’ stata accolta dall’Amministrazione Comunale di Messina. La Giunta guidata dal sindaco Cateno De Luca, ha valutato positivamente la richiesta avanzata dai mercatali rappresentati dal signor Salvatore Lanfranchi che auspicano il trasferimento delle bancarelle su strada nella parte bassa dell’arteria, fra viale Regina Elena e viale della Liberta’.

Questa mattina, nella apposita Commissione comunale presieduta da Giovanni Scavello, a Palazzo Zanca e’ iniziata la discussione sulla vicenda.

Il consigliere Alessandro Russo, di LiberaMe, ha dichiarato: “noi come Consiglio dobbiamo valutare sia le ragioni degli operatori che quelle del territorio e del resto della cittadinanza, che sono probabilmente più prevalenti”.

Lanfranchi invece, ha affermato: “non vogliamo causare disagi alla cittadinanza, ma anche solo un trasferimento temporaneo per verificare se in altre aree la situazione relativa ad una stagnazione delle vendite possa cambiare”.

Il problema pero’, per i rappresentanti del centro destra in Aula riguarda l’impatto che la dislocazione delle strutture sulla pubblica via il martedi’ e venerdi’, avrebbe sulla viabilita’.

Alla riunione odierna, era presente l’assessore alle Attività produttive Dafne Musolino, che ha sottolineato: “e’ una scelta che deve soddisfare tutti, esercenti, residenti, cittadini. Ho risposto alla convocazione proprio per discuterne insieme”.

La Musolino ha spiegato, che di tutto se ne parlera’ la prossima settimana in un’altra seduta.