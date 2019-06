La quarta edizione della manifestazione “Il Giro dei due mari con Marzia”, farà tappa domani a Scaletta Zanclea

La quarta edizione della manifestazione “Il Giro dei due mari di Marzia” farà domani tappa per la prima volta a Scaletta Zanclea. L’iniziativa, fortemente supportata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Moschella, rappresenta un importante passo avanti nell’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali e la diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità in un’ottica di inclusione. L’ispiratrice dell’iniziativa è Marzia Raineri ragazza con disabilità motorie comunicative e intellettive, per lei è stata realizzata una bici speciale la Marzia a due posti costruita partendo dall’Unione della bici del padre con un triciclo con la quale puo’ affrontare anche le sfide più ardue del ciclismo su strada e MTB.

L’arrivo nel Comune jonico è previsto intorno alle 11.45 di domani, giovedì 6 giugno, in piazza Don Bosco dove la carovana che segue Marzia farà tappa al Centro Polifunzionale. Ad accoglierla ci saranno la cittadinanza, gli alunni e i docenti della scuola primaria e secondaria di Scaletta Zanclea, il dirigente scolastico prof. Rosita Alberti, la Protezione Civile Scaletta Zanclea, la Pro loco Scaletta Zanclea, l’Associazione House party e l’Amministrazione comunale. Il sindaco Gianfranco Moschella, per l’occasione, inaugurerà le passerelle che faciliteranno la discesa in spiaggia per i disabili. Il Comune, inoltre, ha già acquistato una sedia job che permetterà ai disabili l’accesso in acqua.

Il sindaco Moschella dichiara: “è fondamentale trasmettere a tutti, in nome della cultura dell’inclusione, che le cose si possono cambiare e migliorare, che le barriere possono essere abbattute lasciando spazio a gesti di solidarietà e fraternità. Un plauso a Gianni e Marzia Raineri per il grande esempio di positività che trasmettono a tutti nonostante le mille difficoltà. Una sola barriera abbattuta può fare la differenza nella vita di centinaia di persone”.