Lo scrive oggi, il Presidente dell’Associazione AURORA, Dott. Fortunato Manti: “la recente polemica sorta sui social relativamente alla manifestazione -Lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina- ci impone di fornire i necessari chiarimenti per una corretta informazione”.

“Dal 2009 ad oggi l’amministrazione Comunale rappresentata da 3 sindaci (Giuseppe Buzzanca, Renato Accorinti e Cateno De Luca) ed un Commissario Straordinario (Luigi Croce) ha patrocinato l’evento, che non è quindi organizzato dal Comune ma dall’Associazione Aurora”.

“L’Associazione, unico ideatore della manifestazione ha, da sempre ottenuto il patrocinio e la compartecipazione all’evento che, nel tempo, ha assunto una dimensione internazionale e che pone Messina al centro dell’attenzione nell’area Euromediterranea nell’ambito del turismo culturale ed enogastronomico. L’evento costituisce l’unico corteo navale del Mediterraneo la cui realizzazione è stata possibile grazie alle sinergie e collaborazioni che si sono realizzate con Ministeri, Istituzioni civili e militari ed associazioni che, unendo forze e risorse hanno consentito alla città di avere quella risonanza internazionale che merita, grazie anche alla cospicua rassegna stampa prodotta nelle città appartenenti al network internazionale -Sulle rotte di Lepanto – Dallo scontro all’Incontro- www.Lepantonetwork.eu”.

“Da dodici anni Delegati provenienti da Grecia, Germania, Isole Canarie, Spagna, Venezia, Gaeta, Marino, Nicosia, sono presenti a Messina per prendere parte alla manifestazione. Con loro è stata costituita la Rete con sede legale a Lepanto”.

“Quest’anno, al fine di mantenere la continuità, abbiamo ritenuto di convertire un problema in una opportunità, annullando il Corteo Navale ed il Palio delle Contrade e limitandoci ad una rappresentazione scenica da trasmettere in streaming grazie alla collaborazione con le TV locali RTP, GDS, TCF, TV on line e le pagine social legate all’evento, consentendo ad un pubblico più vasto locale ed internazionale di poter assistere a questo appuntamento dell’Agosto Messinese”.

“Prendiamo quindi energicamente le distanze da coloro che tentano strumentalizzazioni politiche della manifestazione svalutandola a danno dell’immagine della nostra città. Ringraziamo le Istituzioni Civili e Militari, gli Enti e le Associazioni che, come ogni anno, continuano a supportare logisticamente l’evento che ha visto presenti nel nostro porto importanti unità navali come la Nave Scuola Palinuro e la Signora del Vento”.