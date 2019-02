La richiesta, della cittadina messinese Laura Strano, attiva nel settore sindacale in Citta’: “il C.d.A. della Messina Social City, dott. Enrico Bivona, il sindaco, l’assessora ai Servizi Sociali, la responsabile anticorruzione del Comune di Messina accertino, per favore, chi è lo o la scienziata che, Protocollo dell’URP, rifiuta le istanze di iscrizione alla long list, bando della Messina Social City, entrando inoltre nel merito e rifiutando (dopo la fila!) di protocollare l’istanza se la stessa è stata trascritta al computer”.

“Pare che l’arca di scienza (mi scusera’, ma certe cose non si possono piu’ sentire) rifiuti di protocollare la domanda con la motivazione che la stessa dovrebbe essere scritta a penna e non al p.c., (negli spazi esigui riservati ai servizi non si possono trascrivere servizi di anni, un modulo e’ solo un modulo!)”.

“Ditemi che non è vero, che facciamo ridere tutta l’Italia. Senza considerare che nel bando non è nemmeno prevista la possibilità di inviare una raccomandata (sigh!) e non tutti hanno la pec. A parte la grave e intollerabile omissione di atti d’ufficio, e il disservizio ai cittadini perché nessuno ha tempo da perdere, e chi si e’ fatto la fila inutilmente non puo’ certo mettersi a riscrivere l’istanza a penna, (un delirio !) e senza considerare che il file e’ pubblicato nel sito dell’Azienda pubblica in formato non accessibile e che ho dovuto io stessa trascrivere lo SCHEMA in word per facilitare la compilazione, suggerisco un bel corso di formazione intensiva per chi ha disposto e per chi ha eseguito la disposizione”.

“Perché all’URP dovrebbero essere assegnati i migliori funzionari. Mi auguro e sono fiduciosa che si rimedi con celerita'”.