La Rottura del silenzio: #Veleno 8

Sonia è una delle bambine e dei bambini che venti anni fa, vennero allontanati illegalmente dalle loro famiglie residenti a Mirandola e Finale Emilia nella bassa modenese. Lei ed altri bambini, a distanza di tanto tempo hanno squarciato il velo di paura raccontando la verità su ciò che accadde.

Da un verbale delle assistenti sociali, emerge come queste la definessero -piccola omertosa- perchè aveva sempre raccontato di non avere subito violenze. Malgrado questo, nel 1998 la allontanarono dalla madre quando ancora non aveva 8 anni. Una volta ascoltata Veleno, ha deciso a 28 anni di mettersi in contatto con la mamma Daniela.

Nell’incontro svoltosi a Mirandola (Modena), dal titolo -Lrottura del silenzio… #Veleno 8- le due donne sono salite sul palco per raccontare la loro vicenda.

Sonia ha riferito: “chiedevo di tornare a casa ma la risposta era che finché non raccontavo degli abusi non avrei potuto rivederla. Ritrovare mia madre, è stato come tornare a vivere”.

Mentre Daniela, ha evidenziato: “ai colloqui dei Servizi Sociali di Mirandola, mi dicevano che mia figlia era stata abusata dal padre, dallo zio, da tutti, ma io dicevo è impossibile, mia figlia è sempre stata o con me o con la nonna materna”.

Ed ancora per descrivere il riavvicinamento con Sonia: “una domenica mattina mi suona il telefono di casa, il fisso, è difficile che suoni di solito mi chiamano sul cellulare, chiedo -chi è?- e mi risponde una voce di uomo… le passo una persona. Non ci volevo credere, non ci credevo. Poi invece quando ho sentito la parola mamma, è stata una cosa…”.