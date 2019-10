L’A.S.P. di Messina cosi come previsto dai decreti assessoriali di messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ai fini di garantire l’incolumità dei propri medici che prestano attività di servizio anche nelle ore notturne, ha dato corso ai lavori di posizionamento delle grate di ferro alle finestre, di montaggio delle porte blindate, di allocazione di impianto di videosorveglianza e di attivazione dei collegamenti telematici con le forze dell’ordine; per 43 Presidi di Continuità Assistenziale dei Comuni di: Antillo, Cesarò, Francavilla di Sicilia, Forza D’Agrò, Gaggi, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Roccella Valdemone, Sant’Alessio Siculo, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Roccalumera, Pagliara, Fiumedinisi, Itala-Scaletta, Messina nord, Rometta, Saponara, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Roccavaldina, Lipari, Stromboli, Malfa, Vulcano, Falcone, Furnari, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Terme Vigliatore, Tripi, Brolo, Oliveri, Raccuja, Sant’Angelo di Brolo, San Piero Patti, Sinagra, Ucria, Acquedolci, Capo D’Orlando, Torrenova, finanziati per l’importo di € 1.318.000,00 e i cui immobili sono di proprietà dell’Azienda Sanitaria la data di ultimazione prevista di tutti i lavori è il 6 dicembre 2019.

– I lavori di messa in sicurezza del Presidio di Continuità Assistenziale del Comune di Graniti finanziati per l’importo di € 38.000,00 sono stati eseguiti ed è conclusi.

– Il progetto dei lavori di messa in sicurezza dei 42 Presidi di Continuità Assistenziale non di proprietà dell’A.S.P. di Messina, per i quali è stato necessario effettuare ulteriori procedure amministrative, ubicati nei Comuni di: Casalvecchio Siculo, Castelmola, Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Motta Camastra, Santa Domenica Vittoria, Savoca, Messina Sud, Itala, Alì Superiore, Furci Siculo, Mandanici, Messina centro nord, Villafranca Tirrena, San Pier Niceto, Torregrotta, Santa Lucia del Mela, Venetico, Spadafora, Monforte San Giorgio, Ginostra, Panarea, Alicudi, Filicudi, Basicò, Castroreale Terme, Fondachelli Fantina, Mazzarà Sant’Andrea, Merì, Rodì Milici, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Piraino, Caprileone, San Fratello, San Marco D’alunzio, Tortorici, finanziati per l’importo di € 1.200.000,00, è in fase di redazione e i lavori verranno appaltati a breve.