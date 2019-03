La saracinesca del Circolo Peppino Impastato, di Rifondazione comunista a Messina

Sulla saracinesca del Circolo “Peppino Impastato” e della Federazione di Rifondazione comunista a Messina in via Santa Marta, 165 questa mattina si e’ riscontrata la presenza di uno sfregio arrecato alla sede, dove i simboli del Partito sono stati coperti da un pene e una svastica.

L’episodio, si e’ verificato ieri notte, quando gli ignoti malfattori (segnalati dai militanti del sodalizio politico) approfittando dell’oscurita’ hanno imbrattato i locali.

“Un gesto che leggiamo senza particolari sforzi interpretativi come una provocazione politica, una carognata”, hanno commentato in un comunicato i militanti di Rifondazione. Non abbiamo bisogno di speculazioni particolari per leggere la matrice del gesto, che pare del tutto evidente: teppismo fascista o nazifascista, per essere più precisi. Non ci stiamo – continua la nota con chi sistematicamente tenta, offrendo scappatoie giustificative o riduttive, di liquidare questi fatti come burle di qualche ragazzino. O peggio con chi vuole maldestramente posizionare questa cosa dentro uno scontro tra tifosi che non riguarda la società”, scrivono in un comunicato, inviato per conoscenza a Polizia e Prefettura”.