La scomparsa avvenuta nelle scorse ore, del 45enne di Messina Alessandro Aimola

E’ scomparso improvvisamente, nelle scorse ore il 45enne di Messina Alessandro Aimola. Un malore improvviso se lo e’ portato via, mentre stava svolgendo il turno di notte presso la Società Caronte & Tourist.

Si e’ assentato un attimo per andare in bagno, dopo un po’ i colleghi non vedendolo rientrare lo hanno cercato e rinvenuto esanime.

Alessandro, dal 1990 era volontario della Associazione Misericordia, ma e’ stato anche presidente dei Rangers d’Italia negli ultimi anni prestava la sua opera in favore dei piu’ deboli il martedi’ alla Stazione dopo le 19… in occasione della distribuzione del pasto a chi non si poteva permettere di reperirlo se non beneficiando di una assistenza da parte dei volontari.

Aimola…, aveva una grande passione… quella di vestire i panni di speaker radiofonico nelle diverse emittenti radiofoniche cittadine (dove in tanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo) fra cui: “Radio Vega dello Stretto, Radio Messina Quartiere, Radio Sicilia 1, Radio Messina Sud e Radio Zenith”.