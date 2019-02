La scomparsa avvenuta venerdì scorso, dell’ottantaseienne Gioacchino Spagnolo, di Messina

Lo cerchiamo incessantemente dallo scorso giovedì 1 febbraio giorno in cui si è allontanato dalla sua abitazione sita in viale Giostra. Gioacchino Spagnolo ha 86 anni era uscito per fare una passeggiata in direzione via Panoramica dello Stretto e forse in stato confusionale non ha più trovato la via di ritorno.

L’uomo, alto 1.60 cm, capelli grigi, occhi azzurri, corporatura regolare, indosserebbe un giubbotto di colore nero, un maglione grigio, pantaloni scuri ed un basco grigio. C’è molta apprensione e preoccupazione anche per le condizioni di salute nelle quali versa. Qualora doveste incontrarlo contattateci al numero di emergenza 112. Aiutiamo Gioacchino a tornare a casa!