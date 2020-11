La segnalazione odierna, dei responsabili del Comitato Messina Nord, sugli odierni assembramenti a Capo Peloro

"OGGI AL PILONE CENTINAIA DI PERSONE, CON E SENZA MASCHERINA, PASSEGGIAVANO E CHIACCHIERAVANO TRANQUILLAMENTE IN SPIAGGIA COME SE NON ESISTESSE UN VIRUS CHE STA COLPENDO TUTTO IL MONDO"

La segnalazione odierna, dei responsabili del Comitato Messina Nord: “il calendario riporta la data dell’otto novembre ma le temperature sono quelle del mese di maggio, questo causa numerosi assembramenti in diverse zone della città facilitando la diffusione del covid 19. Oggi al pilone centinaia di persone, con e senza mascherina, passeggiavano e chiacchieravano tranquillamente in spiaggia come se non esistesse un virus che sta colpendo tutto il mondo. Abbiamo notato che la situazione era la stessa nella riviera”.

“Nella settimana trascorsa, mentre controllavamo alcune segnalazioni fatte e risolte dal Comune in poco tempo, abbiamo purtroppo notato che nella piazza delle scuole di Torre Faro ogni pomeriggio una decina di ragazzi si incontrano sulle panchine chiacchierando senza mascherina e senza distanza di sicurezza”.

“Stessa situazione l’abbiamo notata a Ganzirri. Noi abbiamo avvisato immediatamente i vigili urbani chiamando il 771000. Forse ancora a molte persone non è chiara la situazione è continuano a fregarsene di determinate regole che in questo caso possono salvare la vita”.