La senatrice pentastellata Barbara Floridia, spiega quanto è accaduto stamane alla Raffineria di Milazzo [Video]

La senatrice del MoVimento 5 Stelle, Barbara Floridia, in un suo video postato su Facebook spiega quel che è accaduto oggi a Milazzo e scrive inoltre: “sono appena andata via dalla Raffineria, provo ad aggiornarvi in attesa dei risultati che avrò dall’Arpa lunedì mattina”.

La Floridia dopo i saluti iniziali afferma: “a quanto pare alle 10.56, per mancanza di energia elettrica sono praticamente andati in blocco tutti gli impianti. E cosa succede? Questo di conseguenza porta la torcia (che sarebbe quella che vediamo), a mandare nell’aria quindi a bruciare, idrocarburi e adesso sembra che la situazione stia rientrando”.

“Cioè, le procedure dovrebbero adesso prevedere una rimessa in funzione graduale dell’impianto. A quanto pare, dovranno ancora continuare a immettere nell’aria questi idrocarburi. E questo è lo stato dei fatti…”.