LO RIFERISCE IN UN TESTO DIFFUSO OGGI ON LINE, IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA

La sicurezza dei bambini, prima di tutto: “Operazione della nostra Polizia Municipale”. Lo riferisce nel testo che segue diffuso oggi on line, il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca, per evidenziare l’impegno degli agenti.

De Luca, prosegue: “trattasi di un negozio gestito da cinesi (ma ciò non vuol dire niente di più!)”.

“Il personale della sezione Polizia commerciale comandata dal dirigente vicario commissario Giardina nell’ambito di un controllo finalizzato alla sicurezza sulla vendita di materiale elettrico e di giocattoli, ha provveduto al sequestro di circa 300 articoli di materiale elettrico sprovvisto di marchio C E e circa 200 giocattoli anch essi sprovvisti di marchio C E. Al titolare di un esercizio commerciale della zona Sud sono stati elevati verbali per un importo pari a 7.500 € ed il sequestro cautelare della merce posta in vendita. Si raccomanda agli acquirenti per la propria sicurezza, di prestare particolare attenzione durante l acquisto di materiale elettrico e di giocattoli verificando che gli stessi siano provvisti di marchiatura e di istruzioni in lingua italiana”.