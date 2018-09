La sindaca di Roma Virginia Raggi, interviene sullo scandalo delle case dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale)

Dopo gli esiti dell’Operazione Anaconda coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato ieri all’arresto di 6 persone (tra cui anche un dipendente comunale) ed all’indagine verso 52 persone per lo scandalo dell’ATER l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale romana interviene la sindaca Virginia Raggi che afferma: “si tratta di un sistema in cui si è annidato il malaffare che abbiamo ereditato dal passato, orientato ad interessi particolari a discapito delle famiglie che realmente avevano diritto ad una casa. Noi abbiamo invertito la rotta”.

Ed ancora, per concludere la Raggi sottolinea: “siamo impegnati quotidianamente per riportare legalità e trasparenza in questo settore. Ringrazio le forze dell’ordine e la Polizia Locale di Roma Capitale. Ma lo facciamo anche con il contributo di tante persone oneste, il cui impegno non può essere offuscato da qualche mela marcia. E i risultati cominciano ad andare nella giusta direzione”.