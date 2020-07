La solidarietà…, del Presidente del Consiglio comunale di Messina e di tutta l’Assemblea al commissario della Polizia Municipale Giovanni Giardina

Il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile unitamente all’intero Civico Consesso esprime solidarietà al Commissario Giardina per quanto accaduto ieri, mercoledì 30 giugno, nell’ambito dell’attività di contrasto all’ambulantato selvaggio.

“Il Commissario Giardina – scrive in una nota il Presidente Cardile – svolge un’attività preziosa per il Comune di Messina esponendosi spesso anche a rischi, ma sempre con professionalità e spirito di abnegazione. Questi spiacevoli episodi fanno capire l’importante azione di repressione che il Corpo di Polizia Municipale svolge nel territorio, e per questo ne siamo riconoscenti”.