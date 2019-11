La spiegazione del Mes…, ai cittadini

Lo evidenzia ad i nostri lettori, BilGiu: “comunque bisognerebbe spiegare bene il Mes, scopriremmo che è bellissimo, io ci provo…! L’Italia attraverso le tasse pagate dai cittadini italiani mette circa 170 miliardi di €uro nelle casse del MES, soldi di fatto tolti all’economia reale (immaginate ciò che si potrebbe fare e realizzare con quei soldi), soldi che badate bene, se dovessero servirci il Mes ci presterebbe applicandogli un piccolo interesse, semprechè sussistano le garanzie e/o se ne accettano le condizioni, stabilite sempre dal Mes per poterlo ricevere il prestito, che sarebbe effettuato usando i soldi a suo tempo da noi versati…”.

“Il Mes, è una sovrastruttura nazionale, privata, indipendente da ogni organismo di governo e che è formata da persone con tanto di immunità totale secondo l’art. 35 dello statuto. Ora vi chiedo, ma questa cosa non vi sembra perversa? Cioè non c’è stato nessun dibattito parlamentare, non c’è stata nessuna informazione diretta ai cittadini, addirittura il Parlamento (che molti si ricordano che è sovrano solo quando gli fa più comodo) aveva dato mandato di non approvare e non prendere decisioni in merito alla partecipazione a questo ennesimo sistema perverso, e cosa ancor più grave, le due istituzioni che avrebbero dovuto tutelarci e portare avanti le decisioni del Consesso non lo hanno considerato nemmeno; non vi sembra alquanto gravissimo il fatto che il presidente, il Consiglio e tutti gli operatori e personale del Mes, cioè privati cittadini, possano non essere giudicabili nell’esercizio delle loro funzioni”?

“Ma i #5Stelle a tal proposito non hanno nulla da dire? Proprio loro che si sono battuti per togliere l’immunità ai parlamentari e che invece permettono che dei -privati cittadini- a capo di una struttura come questa siano totalmente ingiudicabili da parte di nessuno? E ancora vi permettete di parlare di un -pericolo fascismo- in Italia”?