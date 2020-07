La Storia delle docce sulla spiaggia di Torre Faro, è raccontata oggi su Facebook dal sindaco di Messina, Cateno De Luca

La Storia delle docce sulla spiaggia di Torre Faro, raccontata dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, che oggi scrive su Facebook: “perchè dovete vandalizzare le nostre vite?”.

“Pretendete sempre di più dal Palazzo Municipale e fate bene! Ma voi cosa state facendo per garantire una decorosa ed accettabile vivibilità urbana? Dopo oltre 20 anni sono ricomparse le docce in alcuni tratti di spiaggia e vorremmo continuare per tutto il resto delle nostre spiagge ma non posso accettare questi gesti criminali”.

Sono state danneggiate 3 volte: