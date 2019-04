La terza segnalazione in nove mesi, all’Amam, per un avvallamento tra la via Ogliastri e la salita Tremonti

Queste le parole del consigliere della V^ Circoscrizione, Gabriele Rossellini (M5S) in merito al nuovo avvallamento creatosi nella zona di un precedente intervento effettuato dall’Azienda dell’Acquedotto messinese: “ennesimo avvallamento tra via Ogliastri e la salita Tremonti… ennesima segnalazione all’Amam per essere precisi la terza in nove mesi sempre nello stesso punto! Io non sono un tecnico ma sicuramente questa situazione deve fare riflettere”.