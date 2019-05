La UIL Messina, aderisce alla manifestazione Stretto Pride 2019

“La UIL Messina aderisce e parteciperà allo Stretto Pride 2019 che si terrà il prossimo 8 giugno nella nostra città. Infatti, grazie allo straordinario impegno degli organizzatori, per la prima volta Messina ospiterà l’importante manifestazione che vuole rappresentare un momento per sostenere e riaffermare i diritti, l’uguaglianza e la libertà delle cittadine e dei cittadini, la laicità dello stato e delle sue leggi nella cornice di quanto prevede la Costituzione repubblicana” lo ha affermato Ivan Tripodi, segretario generale della UIL Messina.

“In una fase nella quale emergono pericolosi rigurgiti neo-fascisti conditi da gravissimi episodi di razzismo e di discriminazione di ogni sorta, riteniamo indispensabile ribadire e rilanciare i valori fondanti della nostra democrazia. Per questi motivi siamo convintamente al fianco del movimento LGBTQ+ e sosteniamo le battaglie politiche e culturali per contrastare la violenza omofoba, per il riconoscimento sociale delle nuove relazioni tra le persone, di qualunque sesso esse siano, dei loro diritti e della loro libertà nella gestione dei sentimenti e della propria sessualità” ha continuato Tripodi.

“Pertanto, sabato 8 giugno la UL Messina, che proprio sul tema dei diritti e del contrasto ad ogni forma di discriminazione ha da tempo sottoscritto un protocollo d’intesa con Arcigay, sarà in piazza e in prima linea per la riuscita dello Stretto Pride 2019 e per sostenere la relativa piattaforma programmatica costruita per la manifestazione” ha concluso Ivan Tripodi, segretario generale della UIL Messina.