“La vera storia delle Mafiose Sorelle Napoli, figlie del Mafioso Salvatore Napoli (Diavolo Bianco) e di tutti i sodali appartenenti alle forze dell’ordine, politica, magistratura, Professionisti dell’Antimafia, Media Nazionali” [Video]

Quel che segue, lo scrive su Facebook assumendosene le sue responsabilita’, Francesco Carbone presidente dell’Associazione di Promozione Sociale… Governo del Popolo costituita negli anni scorsi in Provincia di Palermo: “la vera storia delle Mafiose Sorelle Napoli, figlie del Mafioso Salvatore Napoli (Diavolo Bianco) e di tutti i sodali appartenenti alle forze dell’ordine, politica, magistratura, Professionisti dell’Antimafia, Media Nazionali, che le hanno gestite e protette per attuare una mega truffa all’erario dello Stato, ai fondi comunitari, ESA, ISMEA, fondi antimafia e allo stesso tempo creare le condizioni di lavoro precario atto a garantirsi negli anni un enorme bacino di voto di scambio gestendo in modo privatistico immensi appezzamenti di terreni del Demanio, boschi, parchi, oasi, pensando che nessun controllore controllasse l’operato dei controllori che hanno ideato e cercato di portare avanti quest’altra mega truffa ai danni dello Stato e dei sudditi cittadini schiavizzati che pagano le tasse per essere destinate ad associazioni mafiose all’interno delle Istituzioni”.

P.S.: “fanno di tutto per non farmi parlare neanche in un procedimento penale e io il processo lo faccio pubblico”.