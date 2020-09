La Viabilità…, in occasione degli spettacoli previsti a partire dal 15 settembre

APPUNTAMENTI ALL'ARENA DI VILLA DANTE A MESSINA: VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, DI SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO

In occasione degli spettacoli inseriti nell’ambito degli appuntamenti dei cartelloni “Messina Fest 2020”, promosso dall’Amministrazione Comunale, e “Social Walk tra Musica Arte e Spettacolo”, organizzato dall’Azienda Speciale Messina Social City, che si terranno all’Arena di Villa Dante, nelle giornate dal 15 al 23 settembre, 26 e 27 settembre, e dal 29 settembre al 6 ottobre 2020, con ordinanza sindacale a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, è stata vietata la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, nonché di usare spray al peperoncino, a partire dalle ore 15, sino a conclusione degli eventi, all’interno del perimetro di Villa Dante e in un raggio di 500 metri dallo stesso.

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del provvedimento sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

La Viabilità

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, da oggi, venerdì 11, sino al 7 ottobre, saranno vietati il transito (ad eccezione dei veicoli autorizzati), con collocazione di idonee barriere e la sosta, 0-24, su entrambi i lati, del tratto di strada che collega la via S. Cosimo all’accesso lato sud di villa Dante.