La viabilità, in occasione della processione della Vara di domani 15 agosto

Dal Comune peloritano, attraverso questo scritto, comunicano che: “per consentire lo svolgimento della processione della Vara, con partenza domani, giovedì 15, alle ore 18.30 da piazza Castronovo, sono stati adottati provvedimenti viari nella zona del centro urbano, da piazza Castronovo a piazza Duomo. Vigeranno i divieti di sosta, con rimozione coatta, dalle 7 alle 21.30, e di transito veicolare, dalle 17 alle 21, su via Garibaldi, lato est della carreggiata est e lato ovest della carreggiata ovest, tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo; in via I Settembre lato sud, tra le vie C. Battisti e Sant’Elia; nell’area lato monte di piazza Duomo adiacente corso Cavour, destinata alla fermata degli autobus; in tutta l’area di piazza Castronovo; nelle vie Oratorio San Francesco; Bensaja e Duca d’Aosta; in tutta l’area di piazza Juvara; nelle vie San Giovanni di Malta e Gran Priorato, nei rispettivi tratti tra le vie Garibaldi e Placida; in via Crispi, tra via Garibaldi e viale della Libertà; nelle vie San Liberale; Fossata; Santa Maria dell’Arco; Nina da Messina; Fata Morgana; Porto Salvo; Legnano; Canova; carreggiata centrale di viale Giostra, nei rispettivi tratti compresi tra le vie Placida e Boner; nella complanare sud di viale Giostra, tra le vie S. Maria di Gesù e Boner; nella complanare nord di viale Giostra, tra le via Placida e Principessa Mafalda; in via Placida, tra via Canova ed il controviale sud di viale Giostra; in via Cicala; in entrambe le carreggiate di via Trapani, tra via Garibaldi e viale della Libertà; in via Bellinzona, tra via Savonarola e piazza Castronovo; in via Istria, tra piazza Castronovo e via Principessa Mafalda; in via Po; sul lato est di corso Cavour, tra viale Boccetta e via Garibaldi; viale Boccetta, tra corso Cavour e via Vittorio Emanuele II; nelle vie S. Maria La Porta e Aspa, tra via Garibaldi e corso Cavour; via Casalaina; vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, tra le vie Argentieri e Garibaldi; via Argentieri, tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella, e tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare; via San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; nelle vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti, tra le vie Argentieri e Garibaldi; largo A. Martino; lato est di via C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; via Centonze, tra le vie dei Verdi e Garibaldi; San Filippo Bianchi, tra le vie Ghibellina e Garibaldi; vie S. Maria Alemanna e S. Giuseppe, tra le vie S. Elia e Garibaldi; via dei Verdi, tra le vie Centonze e Garibaldi; vie Università e G. Venezian, tra via della Zecca e piazza Duomo; e nel controviale sud di piazza Duomo, compreso tra le vie Venezian e Università. Dalle 7 alle 17, il divieto di transito vigerà anche nella parte centrale di piazza Castronovo, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell’anello esterno della piazza, con senso rotatorio antiorario”.

“Sempre dalle 17 alle 21 sarà poi istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia (con limitazione, per motivi di sicurezza, del servizio tranviario nella tratta via Bonino – piazza della Repubblica, dalle 17 sino al termine della giornata). I veicoli provenienti in direzione nord – sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviara che attraversa l’isola spartitraffico al centro dell’intersezione per continuare la marcia in via Vittorio Emanuele II a sud dell’intersezione con il viale Boccetta. Le intersezioni della via Vittorio Emanuele II, in corrispondenza di viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, saranno presidiate dal Corpo di Polizia municipale per garantire in sicurezza il doppio senso di circolazione e le zone interdette al transito veicolare saranno delimitate con collocazione di transenne e di mezzi pesanti. Sempre domani sarà inoltre vietato il transito veicolare 0-24 ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in corrispondenza del piazzale di Campo delle Vettovaglie, e precisamente nelle corsie adibite alle operazioni di imbarco e sbarco degli approdi della stazione marittima FS localizzata al porto storico ed in entrambe le direzioni di marcia della strada denominata “serpentone” che, dall’intersezione tra i viali della Libertà e Giostra, conduce agli approdi della rada San Francesco. Pertanto i veicoli pesanti sono obbligati ad utilizzare gli approdi di Tremestieri per sbarchi e imbarchi. Con presidi a cura della Polizia Municipale infine i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, provenienti dal Molo Norimberga e che giungono sul cavalcavia ferroviario di collegamento tra le vie San Raineri e La Farina, sono obbligati a proseguire la marcia in via La Farina esclusivamente in direzione sud”.