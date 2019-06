La viabilità oggi a Messina, in concomitanza con la odierna festività della Madonna della Lettera

Oggi lunedì 3 giugno, si svolgeranno a Messina i tradizionali festeggiamenti in onore della Patrona della Città, la Madonna della Lettera. Si terrà l’usuale processione del simulacro argenteo, realizzato dallo scultore messinese Lio Gangeri, decorato con la tecnica del niello dall’artista romano Pietro Calvi.

Il corteo, partirà alle ore 18 da piazza Duomo e transiterà lungo: “il corso Cavour e le vie Tommaso Cannizzaro, Garibaldi (carreggiata lato monte) e I° settembre, fino ad arrivare nella stessa piazza Duomo. Pertanto, sarà interdetto il transito per il tempo occorente al passaggio della statua (che raffigura la protrettrice della Comunità peloritana), sul corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Tommaso Cannizzaro, nelle vie Tommaso Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi, in via Garibaldi (carreggiata lato monte), tra le vie Tommaso Cannizzaro e I° Settembre, e I Settembre, tra via Garibaldi e piazza Duomo”.

Fino alle 24 odierne, sarà vietata la sosta nei luoghi evidenziati quì di seguito: “nell’area di parcheggio degli autobus, compresa tra piazza Duomo e il corso Cavour, ed in via I° settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi. Per agevolare il passaggio della sfilata religiosa, saranno aperti i varchi con la rimozione dei paletti dissuasori che delimitano l’esistente isola pedonale della zona a piazza Duomo, lato corso Cavour, ed in via I° Settembre, in corrispondenza dell’incrocio con via Cesare Battisti; e dalle 16 sino a viabilità nella norma, su indicazione della Polizia Municipale, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est, tra via I° settembre e largo S. Giacomo”.