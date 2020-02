La visita di ieri a Messina, dell’Assessore Regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità Dott. Alberto Pierobon

Ieri mattina l’Assessore Regionale Alberto Pierobon ha visitato gli impianti della città di Messina e lo stato del servizio di raccolta Differenziata attuata dalla Messinaservizi Bene Comune.

La visita è iniziata dal sito ex discarica Portella Arena, dove sono in corso i lavori di MISE del piede della discarica. L’Assessore, che non conosceva il sito e non immaginava né la sua estensione né le evidenti problematiche che un tale sito presenta, ha apprezzato i lavori svolti fino ad ora, convenendo con l’amministrazione comunale sulla necessità di coinvolgere gli enti sovracomunali nella individuazione delle risorse necessarie alla messa in sicurezza di tutto il sito. Difatti la messa in sicurezza del solo piede della discarica non è sufficiente a mitigare il danno ambientale derivante dalla infiltrazione delle acque di falda sotterranee nel corpo della discarica. Per tale ragione l’Assessore ha proposto di coinvolgere ISPRA chiedendo all’Istituto di interessarsi direttamente della questione, individuando anche le risorse necessarie.

Ha destato molto stupore nell’Assessore la collocazione della ex discarica in un sito che costituisce un impluvio naturale, posizionato tra due torrenti (il Paglierino e l’Amantea) che a loro volta confluiscono in un torrente (il Pace) che si getta in mare. Un sito con tali caratteristiche non avrebbe mai potuto essere destinato ad accogliere i rifiuti che, peraltro, sono stati conferiti senza una impermeabilizzazione di fondo. Al di là delle evidenti criticità del sito, l’Assessore ha comunque apprezzato i lavori svolti sia per il ripristino della funzionalità del sito sia per la MISE del piede della discarica, invitando il Comune a presentare il Piano di Caratterizzazione finalizzato alla MISE di tutta la discarica. La visita è proseguita presso l’impianto di Pace, dove è stato mostrato all’Assessore il sito di stoccaggio realizzato per la raccolta del percolato che fuoriesce da Portella Arena nella ex fossa dell’inceneritore di Pace. Anche qui l’Assessore ha apprezzato l’attività del Comune di Messina, osservando che l’area dell’impianto presenta delle potenzialità da non sottovalutare.