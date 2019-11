La volontaria Jessica Scimone, che a Messina si occupa di benessere degli animali ha riabbracciato il suo cane volpino di nome Oliver [Video]

La volontaria Jessica Scimone, che a Messina si occupa di benessere degli animali ha riabbracciato il suo cane volpino di nome Oliver. La vicenda, ha avuto il suo epilogo, oggi pomeriggio, quando l’animale le è stato affidato dopo che le forze dell’ordine lo hanno sequestrato e prelevato da un luogo sito nella Città dello Stretto.

Nei giorni scorsi, la Scimone, aveva allertato l’Autorità Giudiziaria dettagliando ai rappresentanti della stessa la situazione nella quale si trovava il quattro zampe dove era temporaneamente collocato.

Ha scritto la Scimone su Facebook: “per vincere una guerra bisogna perdere una battaglia”.

“Io volevo ringraziare il corpo della Polizia Municipale, che ha preso subito a cuore il caso di Oliver e ha fatto tutto ciò che era di loro competenza con professionalità e dedizione. Ringrazio il Magistrato che ha applicato la legge in tempi brevissimi e ha accolto la mia querela, e che ha disposto l’immediato sequestro del corpo del reato. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuta moralmente e fisicamente, persone che hanno sempre creduto in me Raffaella in particolare, ringrazio Ilaria Fagotto che ha e continuerà come me ad andare avanti in questa vergognosa vicenda. Ringrazio Claudio, Mariarosa, i veterinari, la mia Associazione OVD Fedelambiente e tante altre persone delle quali non posso fare attualmente i nomi”.

“Ringrazio più di tutti, la persona che mi é stata accanto e che grazie al suo amore mi ha dato la forza di combattere anche mettendomi contro tutto il mondo per questa triste storia con un lieto fine. Non vi nego che sono stata malissimo fisicamente e mentalmente, ho vissuto momenti di ansia perché mi avevano minacciata anche di rubarmi Enea ma grazie ad un carissimo amico lo abbiamo messo al sicuro e protetto da certe menti malate. Oliver l’ho portato dal veterinario e piano piano tornerà ad essere sereno. Concludo dicendo che…, ora che ho Oliver e sono più tranquilla farò di tutto perché tutto ciò che é accaduto non succeda più a nessun altra persona e cane, farò anche tutto per togliere certa gente dai piedi che infanga solo il buon nome del volontariato pulito e non permetterò che un altro cane finisca dove non deve finire. Meglio…, fare tutto sola che essere circondata da animalare! Il karma esiste, ma ora lasciamo fare tutto alla giustizia”.