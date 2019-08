L’Acquario di Villa Mazzini a Messina, sarà chiuso da oggi fino al 3 settembre

PER CONSENTIRE, L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI TESI ALLA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alle vasche espositive, l’Acquario comunale di Villa Mazzini resterà chiuso al pubblico a partire da oggi, mercoledì 21, sino a martedì 3 settembre.

Ha evidenziato l’assessore con delega all’Acquario e Dimora per gli Animali Massimiliano Minutoli: “ci scusiamo per i disagi, ma tali attività erano ormai improcrastinabili. Abbiamo dovuto prevedere interventi di manutenzione straordinaria per la salvaguardia delle specie marine all’interno delle vasche”.