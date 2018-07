L’amministratore Unico dell’Amam, a Palazzo Zanca

Si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, un incontro tra il sindaco Cateno De Luca e l’amministratore Unico dell’Azienda Meridionale Acque di Messina S.p.a., avv. Francesco Bonanno, cui hanno preso parte: “il vice sindaco Salvatore Mondello, l’assessore alle risorse idriche ed energetiche Carlotta Previti e l’esperto del sindaco per le politiche informatiche, Roberto Cicala”.

L’amministratore Unico dell’Amam, nonostante insediatosi da appena due mesi, ha rappresentato le strategie di sviluppo e di rilancio dell’Azienda, anche in relazione al ruolo strategico che l’Amam potrebbe assumere nel contesto dell’Ambito Territoriale Integrato.

Ha detto il sindaco De Luca: “sono state affrontate anche alcune tematiche strutturali che sono figlie di un retaggio gestionale non approntato ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. Si è trattato inoltre il tema dell’approvvigionamento idrico alternativo al Fiumefreddo per liberare la città dal sistema che, negli anni, si è dimostrato sempre più fragile e non soddisfacente. Il confronto si è basato anche su corposi documenti predisposti dall’amministratore al fine di evidenziare le grandi potenzialità che l’Amam non ha avuto ancora modo di esprimere”.

A conclusione dell’incontro l’avv. Bonanno, con esemplare bon ton istituzionale, ha comunque rimesso il suo mandato nella valutazione del socio unico, a conferma del ruolo svolto con esclusivo spirito di servizio per la città”.