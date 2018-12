L’Amministrazione comunale di Messina, ha consegnato oggi gli alloggi di Camaro Sottomontagna

Presenti: “il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, il presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria, insieme ai componenti del CdA Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni, il componente del CdA di AMAM Roberto Cerreti e i dipendenti del Dipartimento comunale Politiche della Casa, si è proceduto oggi con la cerimonia di consegna degli alloggi dell’ambito -C- Camaro Sottomontagna dopo l’assegnazione avvenuta ieri nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca”.

Ha dichiarato il vice sindaco Mondello: “la consegna delle chiavi dei 46 alloggi, è per l’Amministrazione comunale motivo di orgoglio e soddisfazione in quanto abbiamo rispettato i tempi da noi previsti, nonostante l’iter abbia subìto un rallentamento per questioni tecniche. L’Amministrazione ha lavorato alacremente per superare tutte le difficoltà e gli adempimenti tecnici e burocratici, consentendo la consegna degli alloggi entro Natale. È stata una grande emozione, percepita da tutti i presenti che ci dà la carica per andare avanti con ancora più determinazione e forza”.

Ha concluso Mondello: “è solo il primo passo, a breve si procederà con la consegna degli alloggi dell’Annunziata Alta (Matteotti). Attraverso la buona volontà di tutti, superando le barriere ideologiche e politiche, si puo’ costruire una Città migliore ed a misura d’uomo”.