L’appello con fini di solidarieta’, diffuso oggi on line dal sindaco di Messina Cateno De Luca

"SOS SOLIDALE PER IL CIRCO ORFEI"

L’appello con fini di solidarieta’, diffuso oggi on line dal sindaco peloritano Cateno De Luca: “SOS solidale per il Circo Orfei. Contattate a nome mio Darix 360 525241. Condividete per favore”!

“Dopo otto mesi trascorsi nella comunità di Santa Teresa di Riva a causa della pandemia, la comunità circense Orfei guidata da Darix ha tentato di ripartire proprio da Messina…! Nel piazzale adiacente allo stadio San Filippo, con mille difficoltà e incertezze, 150 persone tra cui 30 bambini avevano immaginato la loro ripartenza ma questo sogno è durato solo pochi giorni…”.

“Di nuovo fermi, senza poter fare attività ma soprattutto senza nessun sostegno e una prospettiva futura…! Santa Teresa di Riva e tutta la riviera jonica è stata generosa con loro durante il lockdown, sostenendoli con una catena di aiuti alimentari che hanno consentito loro di andare avanti…”.

“Adesso tocca alla nostra Messina e ai Messinesi dimostrare la grande sensibilità del popolo siciliano per aiutare questi fratelli che sono rimasti bloccati per la seconda volta…”.