L’appello di Sara De Ceglia (dell’Associazione #BambiniStrappati) dalla Provincia di Como, per potere aiutare una famiglia residente nella zona di Brindisi in Puglia [Video]

L’appello di Sara De Ceglia (dell’Associazione #BambiniStrappati) della Provincia di Como, per potere aiutare una famiglia residente nella zona di Brindisi in Puglia, affinchè gli possa anche temporaneamente consentire di avere un tetto sotto il quale ripararsi.

Tutto ciò, perchè i Servizi Sociali non danno nessun supporto in casi come questo, anzi tendono a separare i nuclei familiari inserendo inizialmente… madre e bambini in Istituto per poi gradualmente allontanare i minori dai genitori.