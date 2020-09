L’appello diffuso domenica 30 agosto, dalla responsabile dell’Enpa di Roma, per far ritrovare la gatta Fortunella [Video]

SESTO GIORNO SENZA FORTUNELLA ❤️🐾

Non riusciamo a capire la vostra indifferenza, l'insensibilita' di vedere tanta sofferenza, l'incapacità di ammettere di aver sbagliato…Siete in tempo per rimediare.Domani saranno sei giorni di assenza e di dolore per Claudio.Telefonate 3384058231.Mettete Fortunella in un trasportino.Lasciatela in un posto accudito e chiamate me o una pattuglia di polizia locale con il numero sconosciuto, così non sarete rintracciate.La vendetta non può lenire una ferita al cuore.L'umiltà di riconoscere un errore può regalare una speranza…Il cellulare è acceso anche di notte…Maurilia AmorosoResponsabile Randagismo Enpa Roma

