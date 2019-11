L’arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla, esprime la sua vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto

L’arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla, unitamente al vescovo ausiliare e a tutta la Chiesa diocesana esprime la sua vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto dove è esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio.

Ecco, il testo: “esprimo cordoglio per le vittime e solidarietà per le famiglie, assicuriamo la preghiera per coloro che hanno perso la vita nel tragico incidente e per quanti sono rimasti feriti, affinché scenda su tutti la consolazione del Signore. Non mancheranno, da parte di tutta la Comunità diocesana, gesti concreti di attenzione”.