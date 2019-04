L’area Zingaretti, auspica un cambio di passo del PD a Messina

Lo pensano i componenti dell’area che fa riferimento al vincitore della consultazione per la Segreteria nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, rappresentata a Messina da Felice Calabro’ ed Emanuele Giglia: “lasciate alle spalle le Primarie, il PD messinese deve guardare avanti”.

“L’elezione di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del PD, il largo consenso che la sua mozione ha ottenuto nella città e nella Provincia di Messina, impongono a tutti quelli che lo hanno sostenuto di lavorare perché si affermi anche nella nostra realtà, il suo progetto di rinnovamento e di rilancio del Partito. A questo scopo, con unità d’intenti ma nel rispetto del pluralismo, è necessario un radicale cambiamento del Partito, per rendere più incisive le iniziative e recuperare il consenso perduto. Nel corso di questi anni, pur in presenza di scelte politiche ed organizzative discutibili abbiamo dato ampia prova di spirito unitario”.

“Sul piano dell’organizzazione politica è necessario un netto cambio di fase per dare al PD in Provincia di Messina, il profilo riformista e progressista che gli iscritti e gli elettori hanno sollecitato con le primarie, in questo contesto un Partito aperto e inclusivo deve assicurare il rispetto delle regole. Bisogna superare la lunga stagione di paralisi che si è determinata confrontandosi con la drammatica situazione economica e sociale della nostra Provincia”.

“Portare avanti iniziative per lo sviluppo e l’occupazione in grado di contrastare le politiche dei governi regionali e nazionali che non creano lavoro e offrono assistenzialismo. Infine bisogna contrastare con energia l’Amministrazione del Comune di Messina e della Città Metropolitana. Una maggiore attenzione bisogna dedicare alla gestione della Città Metropolitana, caratterizzata dalla mancata assenza di risultati sui vari fronti (scuole, strade, situazioni economica e finanziaria)”.

“Appare evidente che per la Città di Messina, al di là dei proclami e del proliferare di Società partecipate (che producono solo poltrone) il sindaco non è stato in grado di risolvere nessuno dei problemi agitati nei mesi scorsi (a partire dal Risanamento, dall’efficienza dei servizi, dall’utilizzo delle risorse disponibili). Non a caso si è rifugiato, di nuovo, nelle braccia del centrodestra. Il PD ed il centrosinistra hanno il dovere di rilanciare in Consiglio Comunale le proprie proposte per la città e costruire le condizioni per dare un governo serio ed efficace a Messina”.

“Su queste basi bisogna sviluppare la discussione sul futuro del PD a Messina, per costruire un campo largo di forze politiche e civiche che possano dialogare con le forze sociali e produttive, con l’associazionismo e, soprattutto, mobilitino la partecipazione dei tanti cittadini ostili e scettici rispetto alle ricette e ai proclami dei populisti nazionali e locali”.