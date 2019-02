L’assessora al Commercio del Comune di Messina, Dafne Musolino, ha incontrato alcuni ambulanti abusivi

L’assessora al Commercio del Comune di Messina, Dafne Musolino nel testo che segue (relativo ad un evento di ieri pomeriggio), riferisce che: “in Sala Giunta, alla presenza del vice Comandate della Polizia Municipale maggiore Marco Crisafulli e dell’Ispettore Giuseppe Parialó, ho incontrato gli ambulanti che si collocavano abusivamente davanti il mercato del Vascone, dal quale sono stati ormai allontanati dopo gli interventi della Polizia Municipale e la vigilanza che viene assicurata giornalmente in quella area. Nel corso dell’incontro ho ribadito la necessità che gli ambulanti si mettano tutti in regola e, ottenuto l’impegno alla regolarizzazione delle loro posizioni, si è stabilito che l’Amministrazione individuerà un’area, nelle vicinanze del Mercato Vascone, dove verrà consentita la vendita”.

“Al fine di fare emergere gli abusivi e regolarizzare le loro posizioni, è stato preso l’impegno di presentare una proposta di regolamento che consenta di applicare un canone calmierato per l’occupazione suolo, con modalità di pagamento delle imposte rateizzate, almeno per un primo periodo di tempo che consentirà di entrare a regime”.

Una cosa è chiara: “l’Amministrazione comunale non vuole mortificare nè accanirsi su nessuno, ma vuole consentire a tutti di lavorare secondo le regole. Per realizzare questo obiettivo è necessario che tutti gli ambulanti si mettano in regola e, a fronte di questo impegno, il Comune metterà in campo ogni strumento per consentire a tutti di lavorare onestamente! L’incontro si è concluso in un clima di reciproca soddisfazione e di attesa per il raggiungimento degli obiettivi che le parti ci siano prefissati”.