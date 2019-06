L’assessorato Ambiente e Rifiuti del Comune di Messina, ha invitato gli amministratori di condominio

A DARE ATTUAZIONE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI, AL PROVVEDIMENTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NEL CASO NON AVESSERO ANCORA ADEMPIUTO

Dalla nota che segue, diffusa dall’Ufficio stampa di Palazzo Zanca, si evince che: “come disposto dall’ordinanza sindacale n. 122 dello scorso 23 aprile, l’assessorato all’Ambiente e Rifiuti invita tutti gli amministratori di condominio, che non abbiano ancora provveduto, a dare attuazione al provvedimento entro il termine di 5 giorni dall’odierna pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune. Alla scadenza del termine la Polizia Municipale procederà alla contestazione della violazione nei confronti dei trasgressori ai quali non potranno essere consegnate le attrezzature necessarie per avviare il servizio di raccolta differenziata per le utenze condominiali”.

“L’ordinanza n.122 dispone che tutti gli amministratori dei condomini che operano nel territorio comunale sono tenuti a -comunicare al Comune di Messina – Dipartimento Entrate Tributarie i dati dell’anagrafe condominiale; ad apporre, anche ai sensi dell’art. 1129 comma 5 del Codice Civile, in area condominiale comodamente visibile anche dall’esterno, una targa recante l’indicazione del nome e cognome dell’amministratore del condominio, l’indirizzo delle sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministratore ed i numeri di telefono e fax di riferimento, curando di inserire anche un recapito telefonico di pronta reperibilità dell’amministratore per i casi d’urgenza-. Il servizio di distribuzione dei kit (carrellati e sottolavelli) è stato affidato alla INPOST srl”.