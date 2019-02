L’assessore alle Attivita’ Produttive, del Comune di Messina, Dafne Musolino spiega le azioni da lei poste in essere

L’assessore alle Attivita’ Produttive della Giunta De Luca, a Messina, Dafne Musolino ha riferito, in una nota quel che segue in relazione alle azioni portate avanti in questi giorni: “ho potuto verificare quanto sia importante la presenza costante della Polizia Municipale nei mercati rionali.. al Mercato delle Pulci di Giostra si sono presentati 110 operatori, tutti muniti di ticket di ingresso e di sacco per la raccolta dei rifiuti”.

“Il Mercato si è svolto in modo regolare e sta diventando sempre più ordinato, tanto che si registra un aumento costante di persone che, anche grazie alla presenza della Polizia Municipale, frequentano il mercato con tranquillità. Al Mercato km 0,00 di piazza Lo Sardo (piazza del Popolo) una efficace azione della Polizia Municipale sezione di PG ha sequestrato la merce di tutti i venditori abusivi, ristabilendo l’ordine e la legalità in un mercato che i cittadini messinesi dimostrano di apprezzare moltissimo e per il quale ci impegniamo anche a verificare nel prossimo futuro la qualità dell’offerta”.

“Allo Zir, infine, nonostante qualche disagio per l’imminente trasferimento delle aree in conseguenza dei lavori di realizzazione della nuova Via Don Blasco, gli operatori si sono sistemati ordinatamente ed è stata impedita la presenza di venditori di generi alimentari e di abusivi. Esprimo un ringraziamento alla Polizia Municipale che con grande professionalità si sta adoperando per ristabilire ordine e decoro nei mercati rionali”.

“L’impegno della Amministrazione verso la riqualificazione dei mercati cittadini è costante e prossimamente riguarderà anche le altre aree. Allo stesso tempo, rinnovo l’invito a tutti gli operatori a presentarsi negli uffici del Comune per regolarizzare le loro posizioni. Lavoro per tutti, con le regole”!