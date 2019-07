L’assessore del Comune di Messina, Dafne Musolino, chiarisce che: “Domani pomeriggio riapre la galleria San Jachiddu”

In questa nota del Comune di Messina, viene chiarito che: “questo pomeriggio, alle ore 18.00, il vice sindaco Salvatore Mondello con l’assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino e il dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana ing. Mario Pizzino, insieme al capitano Lino La Rosa ed al Commissario Giovanni Giardina, si sono recati presso la galleria San Jachiddu per verificare il completamento delle opere di manutenzione straordinaria della stessa”.

“Si è accertato che l’illuminazione è stata ripristinata, così come sono stati riattivati e verificati i dispositivi preposti alla sicurezza del transito (filo del calore, aspiratori, sistema drenante, quelli più importanti). L’asfalto è stato sistemato con la eliminazione delle buche e domani, dopo la pulizia della strada per l’eliminazione del pietrisco, la galleria verrà riaperta al transito veicolare, fermi restando i limiti di velocità e di accesso. Si ringrazia la cittadinanza per avere sopportato gli inevitabili disagi comprendendo che un intervento così imponente avrebbe comportato la necessità di chiudere tutta la galleria, ma consapevoli che da domani si potrà transitare in sicurezza”.