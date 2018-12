L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, detta i tempi per il ripristino dell’autostrada A18 ad Acireale

A distanza di ventiquattro ore dal terremoto (con magnitudo 4.8) di Santo Stefano avvenuto nell’area di Catania, già da ieri mattina alle 7 sono entrati in azione uomini e mezzi (di una Impresa specializzata) all’altezza del punto della strada di collegamento rapido A18, nel quale il sisma ha danneggiato la pavimentazione stradale… ovvero in corrispondenza dello Svincolo di Acireale nella carreggiata Sud.

A presenziare all’inizio delle operazioni di rifacimento del tappetino d’asfalto, vi era anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che ha riferito: “il nostro pensiero è rivolto a chi si trova in difficoltà dopo il terremoto. Il Governo Musumeci è in prima linea, al lavoro per metterci al più presto il peggio alle spalle. Sono state compiute indagini approfondite nella zona fratturata ed è già partita la rimozione del vecchio manto. Entro quindici giorni, l’autostrada sarà di nuovo in sicurezza e il tratto interessato verrà riasfaltato nella sua interezza”.