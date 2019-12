L'INCONTRO SI E' SVOLTO IN PIAZZA CAVOUR NEI PRESSI DI BANCA INTESA

L’Associazione #BambiniStrappati, presieduta da Sara De Ceglia, oggi pomeriggio a Como, dopo le ore 15 ha indetto una manifestazione per difendere i diritti dei minori… sottratti illegalmente alle famiglie. Vestendosi da Babbo Natale, ha portato un po’ di gioia a chi potrà averla, mentre tanti nei prossimi giorni non l’avranno. Tutti, si sono incontrati, in piazza Cavour