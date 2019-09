L’attrice Silvia Busacca, diventa sostenitrice ufficiale african per Amref Health Africa nel Mondo e per Amref Italia

L’attrice Silvia Busacca diventa sostenitrice ufficiale per l’organizzazione umanitaria Amref Health Africa. La notizia è stata diffusa dallo stesso sito ufficiale dell’associazione www.amref.org.

“L’Africa ha bisogno del mio aiuto, e dell’aiuto di tutti, e dal 20 settembre prossimo inizio il mio impegno continuo verso Amref Health Africa” ha detto l’attrice.

“Ho conosciuto Amref qualche anno fa durante la Festa del Cinema di Roma. Da allora ho iniziato ad avvicinarmi pian piano ai progetti Amref ma i diversi impegni per il mio nuovo lavoro di attrice non mi permettevano di poter spendere quel minimo tempo necessario per un progetto importante come quello di Amref” ha detto ancora Silvia.

Tra le tante organizzazioni umanitarie nel mondo lei ha deciso di intraprendere il percorso di sostegno con Amref, che riceverà ogni mese supporto da parte dell’attrice.

“Ho avuto anche il piacere di ricevere una bellissima lettera a sorpresa, insieme alla spilla, dal direttore generale di Amref Health Africa Italia, il Dott. Guglielmo Micucci, che mi ha emozionata” ha raccontato entusiasta Silvia.

RIGUARDO AMREF HEALT ITALIA

Amref Health Africa promuove progetti di salute nelle aree più isolate dell’Africa e a 60 anni dalla sua fondazione è la più grande organizzazione sanitaria africana che opera nel continente.

L’associazione opera in 35 Paesi a sud del Sahara con oltre 160 progetti di promozione della salute, arrivando anche “dove nessuno può andare”, nelle aree estremamente isolate e rurali, grazie ai Flying Doctors, ovvero i “Dottori Volanti” che portano assistenza medica e formazione a bordo di piccoli aerei attrezzati come unità mobili.

Altro dettaglio a differenziare l’organizzazione è il fatto che il 97% del personale di Amref è africano, “perché siano gli africani, ogni giorno, a prendersi cura dell’Africa” e perché sono necessarie “soluzioni africane ai problemi africani, soluzioni che nascono da dentro, dal cuore delle comunità, che sono le protagoniste e non solo le beneficiarie dei progetti”, come scrive l’organizzazione sulle sue pagine.

RIGUARDO SILVIA BUSACCA

Silvia Busacca (www.silviabusacca.com) è un’attrice professionista dal 2017. La sua passione per la recitazione è iniziata all’età di 17 anni con un musical tratto dal diario di Anna Frank. Nel suo percorso di formazione artistica troviamo l’Accademia Artisti di Roma, il maestro Ennio Coltorti, uno dei più grandi registi e direttori del teatro italiano, che l’ha seguita nel suo iter accademico, fino a renderla protagonista di ruolo nel 2017 in una sitcom promossa dalla stessa Accademia Artisti di Roma. Nel curriculum artistico di Silvia anche un Campus sul Cinema, promosso dal Taormina Film Festival.

L’attrice ha partecipato poi a diverse Masterclass con attori internazionali e produttori cinematografici, tra i quali l’attore americano Robert De Niro, il regista Dario Argento e lo stilista Valentino, che ha tenuto una Masterclass sulla moda al Taormina Film Festival 2010. Silvia ha poi frequentato Masterclass formative al Roma CinemaFest 2016 con gli attori americani Tom Hanks, Oliver Stone, Meryl Streep, Viggo Mortensen, Roberto Benigni e David Mamet. Vanta inoltre Masterclass Internazionali con produttori americani come Bernard Hiller a Roma, Tyler Mane e Renae Geerlings a Napoli, e Paul Haggis e Robert Mckee a Berlino (TV Series Festival).

Nell’anno 2018 ha seguito i training formativi da attrice professionista in collaborazione con il centro internazionale studi espressività generativa di Roma realizzando insieme al regista Gianluca Testa 10 monologhi inediti di cui lei è autrice oltre che attrice protagonista, visionabili nel canale YouTube del Ciseg.

Nel 2016 ha infine presenziato al Roma CinemaFest ricevendo l’accredito ufficiale dall’organizzazione dell’evento, in veste di ambasciatrice delle Nazioni Unite Giovani, che l’ha vista protagonista in ben 8 diverse nazioni.

L’attrice Silvia Busacca è stata immortalata sul red carpet nell’anno 2017 per il Venice Film Festival 74th dai fotografi di tutto il mondo per l’anteprima del film fuori concorso Jim & Andy di Jim Carrey, nello stesso anno è stata fotografata alla Festa del Cinema di Roma sul red carpet dagli scatti del fotografo ufficiale Stefano Pietrucci per l’anteprima del film Stronger, ha partecipato all’Ischia Film Festival 2017 dove ha conosciuto Claudia Cardinale, nel 2017 è stata selezionata tramite l’Hollywood in Europe per il TV Series Festival di Berlino (Germania).

L’ultimo lavoro di Silvia come attrice protagonista è nel corto “In Limine”, del regista Gianluca Testa, presentato in Grottammare Film Festival 2019 e al San Potito Sannitico in Caserta nel “Fate Cinema 2019”.

Per informazioni potete scrivere a: silviabusacca@yahoo.com – La carriera è consultabile qui: https://silvia-busacca.e-talenta.eu/.