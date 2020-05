“L’Autorità Portuale dello Stretto è organizzata bene e potrà fare un grande lavoro per il territorio, che sarà importante per l’intera nazione”. Lo ha detto il sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Traversi stamani durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

“Va rilanciato il crocerismo – ha aggiunto Traversi – vogliamo farlo prima possibile e stiamo studiando le soluzioni. Si potrà ripartire solo quando i dati ci diranno che potranno riprendere i viaggi con migliaia di persone”. Del nuovo comitato faranno parte Roberto Porcelli, designato dalla Regione Calabria, Mario Caldarera, designato dal sindaco di Messina, il consigliere regionale Domenico Donato Battaglia, dal designato sindaco di Reggio Calabria, il direttore marittimo della Sicilia Orientale, Giancarlo Russo. Manca il componente della Regione Siciliana, che tre mesi fa ha persino fatto ricorso al Tar del Lazio contro la nomina del presidente dell’Authority, Mario Mega.”Per conto mio i rapporti con la Regione Siciliana sono ottimi – dice Mega -. Anche in periodo di emergenza Covid ci siamo confrontati normalmente con l’assessore Falcone. Le loro scelte sono legittime e le rispetto, per me non c’è nessuna frizione.

“Abbiamo istituito uffici decentrati a Messina, Milazzo e Reggio Calabria – prosegue Mega – molto presto l’organico dovrà essere più o meno raddoppiato, per assicurare la gestione degli uffici, le manutenzioni e le attività demaniali dei porti”.