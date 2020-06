Lavori…, del Consiglio comunale di Messina dello scorso 29 giugno 2020

In riferimento ai lavori del Consiglio comunale svoltosi ieri, lunedì 29, relativi al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e ai provvedimenti viabili temporanei finalizzati ad agevolare la ripresa dell’attività di ristorazione messa in crisi dalla grave emergenza sanitaria legata al coronavirus (isole pedonali viale San Martino e Torre Faro), il Presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile precisa quanto segue: “La prima proposta sull’IMU non è stata discussa in quanto l’atto era incompleto per la mancanza dei pareri delle Circoscrizioni, mentre sulla delibera relativa alle isole pedonali il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale Domenico Signorelli ha chiesto qualche altro giorno al fine di poter formulare un adeguato parere”.

Cardile aggiunge: “pertanto il Consiglio comunale ha proseguito i lavori, approvando tre importantissimi atti di indirizzo di iniziativa consiliare. Il primo riguarda il ripristino della manifestazione denominata Notte della Cultura, il secondo è un provvedimento di indirizzo con cui si chiede all’Amministrazione comunale di migliorare la fruibilità degli impianti di atletica leggera ex Gil e Cappuccini e l’ultimo è un atto di indirizzo per provvedere alla stabilizzazione degli orchestrali del Teatro Vittorio Emanuele. A conclusione dei lavori, di concerto con i Capigruppo e i componenti l’Ufficio di Presidenza, si è stabilito di aggiornare il Consiglio a giovedì 2 luglio, alle ore 11.30”.