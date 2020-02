Lavori dell’AMAM, in via Garibaldi a Messina

In merito allo sprofondamento stradale verificatosi lungo la via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Cavour e viale Boccetta sulla corsia in direzione nord-sud, l’Assessore alle Manutenzioni Massimiliano Minutoli ha reso noto che: “a causa della maggiore entità dei danni alla condotta fognaria, gli odierni interventi non sono stati ultimati in quanto si rende necessaria una nuova ordinanza di chiusura al transito veicolare. Pertanto, si è proceduto ad una provvisoria bitumazione per non creare ulteriori disagi alla circolazione viaria nell’attesa che, nel più breve tempo possibile, saranno eseguiti gli interventi di scarificazione e bitumazione a regola d’arte”.