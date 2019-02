Lavori in corso, sulla Tangenziale di Messina nella direzione di marcia verso Catania

In direzione di marcia per Catania, sulla Tangenziale di Messina, sono in corso di esecuzione i lavori di messa in sicurezza della Galleria San Giovanni posta immediatamente dopo lo Svincolo di Gazzi. I lavori, che si svolgeranno in presenza di traffico e si concluderanno il prossimo 22 aprile, sono mirati alla regimentazione delle acque penetranti dalla volta, al ripristino delle condotte e dei pozzetti di raccolta sia interni che esterni.

Nei luoghi in cui sono previsti gli interventi, eventualmente anche in orario notturno, sarà necessario parzializzare la carreggiata mediante chiusura della corsia di marcia, in entrambe le direzioni del flusso della A20, perr il tempo necessario agli adempimenti da attuare. In corrispondenza del cantiere, la circolazione è regolata da appositi limiti di velocità evidenziati e divieto di sorpasso.