L’avvocato Alessandro Billè, ha diffuso una nota

PER PRECISARE CHE IL SUO ASSISTITO CRISTIAN IOPPOLO (FERMATO DALLA POLIZIA DI STATO PERCHE' INDIZIATO DEL REATO DI OMICIDIO COMPIUTO IN DANNO DELLA FIDANZATA ALESSANDRA IMMACOLATA MUSARRA, IL 7 MARZO SCORSO A MESSINA), NON HA RESO ALCUNA CONFESSIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA'

L’avvocato Alessandro Billè ha diffuso questa nota, relativamente alla posizione di Cristian Ioppolo (suo assistito), arrestato per l’omicidio della fidanzata Alessandra Musarra, nella stessa viene precisato: “nell’interesse del mio assistito Cristian Ioppolo, da questa notte sottoposto a fermo dal pubblico ministero quale persona gravemente indiziata dell’omicidio di Musarra Immacolata, mi corre l’obbligo, con i limiti che mi sono imposti dal doveroso rispetto dell’attività investigativa tutt’ora in corso, di formulare talune opportune precisazioni”.

“Il sig. Ioppolo – contrariamente a quanto diffuso con clamore dalla stampa nazionale e non – non ha confessato di essere il responsabile della morte di Alessandra Musarra, evidenziando – senza negare di avere avuto un acceso scontro con la stessa in occasione del loro ultimo incontro – di non essere in grado di ricordare con esattezza, da un certo momento in poi, gli eventi di quel pomeriggio. Cristian Ioppolo, che era fortemente legato alla propria fidanzata, ha invece riferito al pubblico ministero di essersi preso cura della stessa per il periodo di quasi un anno, sia moralmente che materialmente, anche in momento di grave difficoltà della stessa”.

“Non risulta, invece, da alcun atto, che Cristian Ioppolo fosse, in genere, un ragazzo violento, nè che abbia mai usato violenza nei confronti di Alessandra Musarra, ragazza che invece, in passato, aveva riferito senza indugio allo stesso Ioppolo e ad alcuni dei propri più vicini parenti, di violenze subite da pregressi partners. Fermo restando il sincero rispetto per il dolore dei familiari della vittima, si ritiene che la ricostruzione dei fatti, ancora incompleta sia sotto il profilo medico legale che sotto quello della ricostruzione storica degli eventi, non autorizzi preconcetti giudizi sommari nei confronti dell’indagato. Cordialmente”.