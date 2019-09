L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, è attenta alle campagne di prevenzione del tumore al seno e sensibile alle esigenze di salute della popolazione detenuta, che deve avere pari dignità

IN QUESTA OTTICA, HA PROMOSSO E ORGANIZZATO PER IL PROSSIMO 7 OTTOBRE 2019 UNA GIORNATA DEDICATA ALLO SCREENING MAMMOGRAFICO PER DONNE PRESENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE

Il tumore al seno rappresenta la prima patologia tumorale femminile che se diagnosticato per tempo offre elevate garanzie di guarigione; si pone, quindi, necessario assicurare, favorire e garantire l’accesso allo screening senologico al fine di minimizzare la mortalità per questa malattia. Questa Azienda Sanitaria particolarmente attenta alle campagne di prevenzione del tumore al seno e sensibile alle esigenze di salute della popolazione detenuta, che deve avere pari dignità sanitaria, ha promosso e organizzato per il prossimo 7 ottobre 2019 una giornata dedicata allo screening mammografico per le donne presenti presso la Casa Circondariale di Messina. Al fine di semplificare e facilitare l’accesso alle prestazioni una unità mobile di screening, camper itinerante, verrà posizionata nel cortile interno della Casa Circondariale di Messina sin dalla sera antecedente giorno 7/10/2019 per offrire gratuitamente l’esame mammografico a tutte le donne di età compresa tra i 50 – 69 anni, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di giorno 7 ottobre p.v.!

“Credo che sia la prima iniziativa del genere in Sicilia – dice il Direttore Generale dell’A.S.P. Paolo La Paglia -, potranno usufruire della prestazione sia le detenute, sia il personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, sia le donne appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Sarà prevista, per l’occasione, anche la possibilità di effettuare indagini ecografiche mirate e valutazione clinica senologica a cura di personale specialista di questa ASP; infatti oltre ai tecnici di radiologia faranno accesso in Istituto due specialisti radiologi e la responsabile della breast unit aziendale, al fine di fornire un approccio multi professionale integrato. Anche altri Istituti Penitenziari viciniori, se interessati all’evento, potranno usufruire delle prestazioni previste nella giornata di prevenzione del tumore al seno organizzata da questa ASP presso la Casa Circondariale di Messina. Voglio ringraziare per l’organizzazione delle giornata di prevenzione il Referente aziendale di Sanità Penitenziaria Dott. Carmelo Crisicelli, il Responsabile aziendale dello Screening Mammografico Dott. Antonio Farsaci, e la Responsabile della “Breast Unit” aziendale Dott.ssa Luisa Puzzo”.