Le associazioni InformaDonna, InformaGiovani e Giovannino Vive, in una nota pubblicata su Facebook, fanno sapere che, domani al Mercato Coperto Muricello di Messina, si svolgerà una super tombolata

Le associazioni InformaDonna, InformaGiovani e Giovannino Vive, in una nota pubblicata su Facebook, fanno sapere che: “anche quest’anno abbiamo organizzato una super tombolata a premi per bambini, domani 18 dicembre alle ore 17.30 presso il Mercato Coperto Muricello di Messina. Insieme alla tombola che è gratuita ci sarà una pesca ed il ricavato sarà devoluto per il nostro piccolo Nicolas che si trova attualmente al Gaslini di Genova in attesa del trapianto del midollo, che avverrà a gennaio 2020”.